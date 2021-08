Avándaro los flecha

El 11 de septiembre de 1971 se celebró en el Estado de México el Festival Rock y Ruedas de Avándaro, conocido popularmente como Avándaro.

En el que es considerado como uno de los conciertos de rock más importantes de México fue el grupo Three Souls in my Mind el encargado de cerrar el encuentro, pero para el líder de El Tri, Álex Lora, hay algo más qué celebrar en esa fecha.

Álex formó parte de Three Souls antes de la creación de El Tri, y fue en Avándaro donde surgió el amor que hoy lo mantiene unido a su "domadora" Celia García, o Chela Lora.

"50 años de Avándaro es algo muy chingón para mi domadora y para mí porque ahí nos flechamos, estamos por cumplir 50 años de novios y acabamos de cumplir 41 de casados el 25 de julio", dijo el rockero en el marco de la presentación a prensa de la película "Chilangolandia".

"Ahorita estaremos festejando precisamente ese día, el 11 de septiembre, cuando se cumplan los 50 de Avándaro... estaremos rocanroleando en Chicago", adelantó.

El intérprete de "Triste canción de amor" compartió que además el 23 de octubre regresarán a los escenarios mexicanos después de la "cuareterna", y celebrarán en la Arena Ciudad de México.

Además recordó que en sus inicios no pensaba construir una carrera tan longeva en el rock mexicano.

"Cuando yo rocanroleé en Avándaro hace 50 años no dije ´voy a rocanrolear 53 años, a grabar 53 discos´, pero ahora mi álbum número 53 lo estaré presentando el 23 de octubre", dijo.

"Ahí fue donde nos conocimos. Para mi domadora y para mí lo máximo de Avándaro es que ahí nació nuestro amor", compartió.