Avalancha en Bienestar; fallas en los certificados

Personas que se encontraban en espera de atención, reportaron a EL MAÑANA tiempos de espera de más de tres horas, además de atrasos que rebasaban el mes, con reportes previos hechos en correo y plataformas oficiales. "Hace mes y medio pedí una corrección en la página oficial porque no aparece ninguna de mis dosis, yo ya estoy completamente vacunada, esperé y no hubo nada, entonces vine pero me dicen que me toca esperar un turno, llevo aquí tres horas", comentó Teresa una de las afectadas.

Los certificados de vacunación contra el Covid-19 son un requisito indispensable para viajes fuera de México, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos ha sobresalido la petición con la reapertura de las fronteras terrestres.

Por ello en los últimos días el interés por este documento ha incrementado. "Me vacuné en septiembre y en el sistema solo aparece una sola dosis, no entiendo porqué si ya envié varias veces correcciones, es algo muy molesto porque hubo largas filas para la vacuna, y ahora también aquí para que aparezca bien", señaló Arturo, otro de los quejosos.

De acuerdo a personal que labora en este sitio, no existe un tiempo promedio de espera para que los cambios se reflejen en el sistema, pero aún así la recomendación antes de llegar al Centro de Bienestar en Reynosa, es ingresar a la página cvcovid.salud.gob.mx. "Nos llegan 300 o más personas al día preguntando por este u otros trámites, les estamos pidiendo que primero hagan su aclaración por internet, si ahí no obtienen respuesta entonces si que vuelvan, pero aquí tampoco podemos hacer cambios inmediatos, hay que esperar".

SE TRABAN PENSIONES

- En este módulo federal también se encuentran otras filas de personas que requieren atención para apoyos sociales, como el caso de madres solteras y de adultos mayores.

- "No me ha llegado mi dinero de la pensión universal, desde septiembre vine y aún no pueden arreglarme, no entiendo qué pasa porque soy la única afectada de mis conocidas, cada vuelta para mi es un gasto en taxi, en camiones, me he terminado casi todos mis ahorros, estoy desesperada", comentó Patricia beneficiaria del programa para adultos mayores.

- El centro a donde pueden dirigirse los ciudadanos afectados se ubica entre el Libramiento Luis Echeverria y la calle Aldama, a un costado de la micro plaza del reloj, por el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo.