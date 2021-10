Avala Senado Ley de Ingresos 2022

En el proyecto se estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) registrará un crecimiento puntual de 4.1 por ciento para el ejercicio fiscal de 2022, un tipo de cambio respecto al dólar de 20.3 pesos por dólar, una plataforma de producción de petróleo crudo de un millón 826 mil barriles diarios con una estimación del precio ponderado acumulado del barril de petróleo crudo de exportación de 55.1 dólares por barril.

Con recriminaciones de la Oposición por el manejo de la deuda, el senador Germán Martínez, del Grupo Plural, advirtió del riesgo que el narco financie cuando existe un manejo de la deuda irresponsable..

"¿Saben quién más presta? Lo sabemos bien en Michoacán y lo saben bien en otros estados: presta el narco, prestan los narcotraficantes. Porque no hay una deuda pública responsable y luego esos cobran con elecciones por no estimular la deuda pública responsable, por no estar la deuda pública, en contra de no estimular escuela y la salud pública", señaló.

Martínez Cázares remató su intervención con un "¡Viva la Universidad Nacional Autónoma de México!".