Autorizan CNS el regreso del 'Betito' al Reclusorio Oriente

En un oficio enviado al juez de control Gregorio Salazar Hernández, al que REFORMA tuvo acceso, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la CNS informó que sólo le falta la autorización del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México para ejecutar el traslado de "El Betito" y su hermano José Lopez Maldonado.



"En estricto acatamiento a dicha determinación judicial y no obstante que está autoridad se encuentra planteando los medios de impugnación correspondientes, en esta fecha se dejó insubsistente por parte de este Órgano Desconcentrado, el traslado atinente y bajo la más estricta responsabilidad de esa autoridad judicial, se ha autorizado el egreso de los imputados de mérito del Centro Federal en que actualmente se encuentran, para su inmediato regreso al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en cuanto se cuente con la autorización de ingreso respectiva por parte de la autoridad penitenciaria de la Ciudad de México, aclarando que no obstante ello, se ha iniciado el desarrollo de los trabajos de logística correspondientes", expuso el organismo.



El OADPRS también manifestó que al haber cancelado su oficio con el que ordenó el traslado de los dos imputados al penal de Villa Aldama, acató la orden judicial que invalidó el cambio de centro penitenciario mediante una resolución administrativa.



"Al haberse acatado en sus términos dicha determinación judicial, solicito se deje sin efectos el apercibimiento contenido en el oficio y resolución citados", pidió el órgano federal.



"El Betito" y su hermano fueron detenidos el 8 de agosto pasado en el sur de la Ciudad de México y el día 16 del presente mes, tras ser vinculados a proceso por delitos contra la salud, la Policia Federal los trasladó al centro penitenciario de Veracruz.



El domingo pasado el juez Gregorio Salazar invalidó el traslado y ordenó su regreso a esta Ciudad, al concluir que el OADPRS no acreditó ninguna de las 3 excepciones para justificar el cambio de penal sin orden judicial.



Según la Ley Nacional de Ejecución Penal, los requisitos en cuestión son que el reo esté acusado de delincuencia organizada; que exista un riesgo real para su integridad y salud; o ponga en riesgo la gobernabilidad del centro penitenciario al que originalmente fue ingresado.