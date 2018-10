Aumentó 9 mil mdp Tren Interurbano México-Toluca

Cd. de México.

"La actualización fundamentalmente responde a incremento de precios, que todos ustedes, señoras y señores, conocen, del acero y del concreto que son elementos cotizados internacionalmente que han subido".

"Es inevitable, pero de ninguna manera se ha incrementado en tres veces y hay un costo que no debe meterse y es el del derecho de vía", dijo durante su comparecencia en el Senado, donde acusaron que el costo de la obra se ha triplicado.



Sobre la conclusión del proyecto, reconoció que no ocurrirá este año.



"El Tren México-Toluca no ha salido en los tiempos que hubiéramos deseado, (...) pero fueron los tiempos en que las empleadas contratistas definieron que lo iban a hacer ", sostuvo.



Sin embargo, refirió que el proyecto ha tenido retrasos, debido a problemas sociales y a los cambios que sufrió su trazo.



El Secretario estimó que de Zinacantepec a Santa Fe la obra civil podría estar concluida este mismo año, mientras que el tramo III a cargo de la Ciudad de México llegaría al 60 por ciento en diciembre de este 2018.



Añadió que toda la obra estaría terminada en junio de 2019.