Aumentarán aplicación de la ley en festividades

Hay mucho que agradecer este año, y el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) quiere asegurarse de que las personas puedan llegar y regresar de sus celebraciones festivas de manera segura.

Los agentes de la Patrulla de Caminos de Texas aumentarán la aplicación de la ley en las carreteras desde el miércoles 24 de noviembre hasta el domingo 28 de noviembre. Los agentes de DPS estarán buscando personas que no usen cinturones de seguridad, conduzcan en estado de ebriedad, aceleren y no sigan el Move Over, Ley de ralentización, entre otras infracciones de tráfico.