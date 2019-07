Aumentan penas por delitos en CDMX

Cd. de México.

Aprobaron en el Pleno reformas para aumentar los castigos por el delito de feminicidio, robos a casa habitación, de celular, por asaltos a usuarios de servicios bancarios, por robo en motocicleta, robo de vehículo, extorsión, despojo y a delincuentes reincidentes.



Las reformas prevén cambios al Código Penal que especifican varias faltas y aumentan años de prisión a quienes delincan.



"Será el feminicidio el delito con mayor sanción en la Ciudad de México", externó Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, al presentar el dictamen.



"Para garantizar la seguridad de las mujeres en nuestra ciudad de tal manera que la Ciudad de México sea efectivamente una ciudad santuario".



En su turno en tribuna, los diputados de Oposición señalaron que respaldarán la reforma, propuesta por la Jefa de Gobierno, para reducir la inseguridad, aunque advirtieron que esta no resolverá los problemas por sí sola.



"Nada de esto servirá si no se atiende la prevención del delito, si no se perfecciona la procuración de justicia, si no se hace autónoma a la fiscalía y se mejoran los ministerios públicos, y en todos esos rubros no hemos escuchado propuesta alguna del gobierno", expuso el panista Diego Orlando Garrido.



El diputado Jorge Gaviño, del PRD, comparó que en el Estado de México también se aumentó el delito de feminicidio en respuesta a la presión social sin que tuviera los efectos deseados y añadió que se debe combatir la impunidad para que la reforma tenga algún efecto.



"Ahora es cadena perpetua en el Estado de México, yo preguntaría si ya se resolvió el problema de feminicidio en el Estado de México, evidentemente la respuesta es no", añadió Gaviño.



"Si no hay persecución del delito la criminalidad se va a quedar en su mismo estado".



Los diputados de Morena reconocieron que las reformas no son la solución a la inseguridad aunque señalaron que el Gobierno local y federal están atendiendo las causas a través de programas.



"La Jefa de Gobierno ha venido trabajando de forma exhaustiva para lograrlo", señaló el diputado Eleazar Rubio Aldarán.



"Hay programas sociales que son la base para ir disminuyendo la delincuencia", añadió el diputado Nazario Norberto Sánchez.



La diputada del Partido Verde, Teresa Ramos, señaló que las reformas forman parte de un sistema para reducir la inseguridad.



La reforma fue aprobada por unanimidad en la sesión del periodo extraordinario de este martes.