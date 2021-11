Auguran expertos fracaso del metaverso

Hace unas semanas, Zuckerberg rebautizó Facebook como Meta y anunció el inicio de una transición hacia una plataforma informática emergente llamada Horizon, centrada en la realidad virtual donde los usuarios puedan interactuar a través de avatares en escenarios digitales. "Creo que Meta fracasará porque no considero que haya demanda orgánica para lo que están ofreciendo.

"El Metaverso ya se intentó una vez, se llamaba SecondLife en 2006. No es que la tecnología de mediación y representación no haya avanzado, es que el intento de reproducirlo en alta definición no está bien guiado", dijo Adam Greenfield, especialista en digitalización y tecnología y autor de Radical Technologies. Si el mercado fuese bien estudiado, Meta se daría cuenta que la demanda son mundos virtuales como Minecraft, donde los usuarios juegan a construir edificios y otros objetos, mencionó.

Otro aspecto que limitaría el desarrollo del universo digital es que para su correcto funcionamiento requerirá de redes 5G, que aún no operan en el País, y de un aumento de penetración en los equipos de realidad virtual, comentó Michelle Lazcano, docente de la Escuela de Administración y Negocios de CETYS Universidad Campus Mexicali. El costo de los equipos de realidad virtual aún es alto y una parte importante de la población mexicana y latinoamericana vive en pobreza. "El qué tanto te unas al Metaverso tiene que ver con la inversión que puedas hacer", detalló Lazcano. "Las brechas digitales es un problema que continuará.

Aunque las empresas tienen dentro de sus planes de expansión cumplir con un programa de responsabilidad de reducir el rezago, no es parte de una estrategia agresiva como la que tienen para llegar a un mercado con personas que si puedan acceder", consideró Jonathan López Torres, abogado en materia de ciberseguridad en la firma CyberUs. Además, la preocupación por la privacidad de los datos personales y empresariales que se obtengan y generen en el Metaverso, expresó Mayté García, socia de Dentons López Velarde. Para crear los avatares, se podrían usar tecnología que repliquen desde la postura hasta el ritmo cardiaco de las personas que ingresan al Metaverso, por lo que es relevante que la privacidad sea algo relevante en la plataforma, opinó García.