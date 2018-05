¡Atrapados entre México y EU! Sufren viacrucis por asilo político

NOTICIAS RELACIONADAS Logra entrar a EU veintena de cubanos. Crisis migratoria en Reynosa

Hidalgo, Tx.- Atrapados entre dos tierras, viviendo a la intemperie, en las inmediaciones del Puente Internacional Hidalgo-Reynosa, alrededor de 40, en su mayoría cubanos, así como hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, pasan por tremendo víacrucis, en espera depor parte de Estados Unidos.

Algunos de ellos tratando de escapar de la inseguridad que se vive en sus lugares de origen, un grupo de alrededor de 50 personas, entre hombres mujeres y niños, llegaron hasta el puerto de entrada de Hidalgo desde el pasado sábado 19 de mayo.

VIOLENCIA. Algunos de los inmigrantes huyen de la violencia en Centroamérica.

Atención a menores

Del grupo, unas 15 personas, madres e hijos menores de edad, han sido trasladados a algunos albergues ya en territorio norteamericano, por parte de autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, CBP, pero el resto de ellos pasan las 24 horas del día con las esperanza de ser recibidos por el gobierno norteamericano.

"No nos dicen nada, ni un si, ni un no, yo creo que esperan a que nos desesperemos y desistamos de nuestra idea de pedir asilo, no podemos regresarnos a México, estamos atrapados aquí, si nos regresamos nos deportan", declaró Luis Rivera, hondureño, de 58 años de edad.

Documentos a mitad del puente

Como manera de control, para restringir el acceso a personas con alimentos para los inmigrantes, y a los medios de comunicación, a mitad del puente internacional se encuentran un par de agentes de CBP, verificando los documentos de cruce, sin que éstos sea propiamente una inspección, solo constatan que se tengan documentos de viajero.

¿Y los consulados?

Los indocumentados señalan que no han recibido atención por parte de autoridades consulares de sus lugares de origen, que tal vez ni siquiera tengan idea de que están ahí, pero se imaginan que las autoridades norteamericanas debieran de haberles avisado ya, pues en McAllen existe representación consular de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Violencia

Luis Rivera señaló que él no puede regresar a Honduras, donde le mataron a un hijo recientemente, a tan solo 10 días de haber llegado a territorio mexicano.

"Mi hijo tenía un negocio, era director de teatro, nos estaban extorsionando, yo me vine solo y luego me lo iba a traer a él, pero me lo mataron, mis otros hijos tuvieron que huir, salirse de la casa y esconderse en otro pueblo, y ahora, ya que pudo moverse, otro hijo mío viene en camino, en mi misma situación, necesitamos asilo", señaló Rivera, quien espera verse favorecido por las autoridades norteamericanas, "traigo pruebas de que yo no puedo volver a mi país, ni mi familia puede estar allá, necesito que me escuchen".