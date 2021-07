Atletas mexicanos critican a Paola Espinosa por su comentario

Una de las más llamativas es la de la exjudoca Vanessa Zambotti, quien no sólo criticó las formas de la dos veces medallista olímpica, incluso aseguró que era su ídolo y se le cayó.

"En definitiva, una medalla olímpica no te hace buena persona. Mija, entre gitanos no nos leemos la mano. Un poquito de apoyo a sus compañeras, que al final no tienen la culpa si a usted la trataron con "injusticias". (Se me cayó un ídolo) nahhh", escribió Zambotti en su cuenta oficial de Twitter, lo que de inmediato generó diversas respuestas, casi todas en favor de su postura.

La clavadista de altura Adriana Jiménez también fustigó a Espinosa por su postura, sobre todo porque se trata de una deportista apoyando a otra.

"El brillo de tu corazón es más grande que cualquier brillo de una medalla. Apoyémonos entre mexicanos, recordemos que no sólo hay que ser buenos atletas, sino también buenas personas", compartió, y también recibió diversas opiniones, casi todas positivas.

La nadadora Fernanda González también le pidió respetar las decisiones que se tomaron para la elección de los participantes en Tokio.

"Paola Espinosa: ¡Ya siéntese, señora! O que le diga a Ruiz q deje de usar su cuenta de Twitter. Está quien MERECE estar en Tokio y ella no merecía estar. ¿O ya se le olvidó q Carolina Mendoza le ganó en Barranquilla 2018? ¡Otras clavadistas han demostrado mucho más nivel que ella!", posteó en su cuenta de Twitter.