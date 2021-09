Atienden pacientes con síndrome post Covid-19

La piel habla

Esperanza Welsh, dermatóloga y secretaria de la Academia Mexicana de Dermatología, menciona que algunos pacientes sin síntomas clínicos han presentado manifestaciones en la piel y eso ha sido la diferencia en un correcto diagnóstico.

"El dermatólogo juega un papel muy importante para hacer un diagnóstico de Covid-19, sobre todo en pacientes inmunocompetentes", dice.

"Durante la enfermedad la manifestación cutánea más común es urticaria, después de esto es rash máculopapular, petequias, pitiriasis rosada de Gilbert, piel seca, aftas en la boca, erupciones tipo varicela en el tronco y las extremidades, manos que fácilmente se arrugan al contacto con el agua, caída de cabello, entre otras".

Rehabilitación

Sin embargo, Cedillo Salazar, recalca que en diferentes grupos poblacionales que se han enfermado durante la pandemia, se ha visto que a los nueve meses generalmente se recuperan de sus molestias por el síndrome Post Covid-19 agudo, excepto aquellos con afectación severa en pulmones o problemas circulatorios cardiacos.

"Como el problema es multifactorial, hay múltiples estrategias de tratamiento que pueden y seguramente van a resolver el problema del paciente, pero cada paciente debe de ser valorado en lo individual y se requiere de un manejo personalizado par el manejo integral de sus secuelas", comenta el especialista Cedillo Salazar.

Elizondo Ríos señala que para los pacientes con daño residual en pulmones hay programas de rehabilitación pulmonar para ayudarlos a mejorar su calidad de vida.

"Debemos incentivar que el paciente se trate de reincorporar a sus actividades diarias, trate de hacer ejercicio, que cambie sus hábitos de alimentación y duerma bien. Y tratar de manejar los síntomas que están predominando con tratamiento específico para cada uno de ellos".

Las Secuelas

Las secuelas del síndrome Post Covid 19 incluyen una larga lista:

Dificultad para respirar o falta de aire, tos, insomnio, fatiga fácil, dolores musculares y articulares, pérdida del sentido del olfato, alteración o pérdida del sentido del gusto, episodios de desmayo, dolor opresivo en el pecho, palpitaciones y mareos, entre otros.

También déficit para la concentración, dolores de cabeza, pérdida temporal de la memoria de corto plazo, fiebre ocasional, vértigo, cambios de humor que pueden ir de la euforia a la depresión, ansiedad, psicosis, dolor de estómago, diarrea, caída del cabello y urticaria.

En mujeres, alteraciones en el patrón de sus ciclos menstruales y problemas de fertilidad también han sido reportados.

"Los casos más graves, en los que los pacientes fueron intubados o sufrieron de una neumonía, están presentando daño pulmonar irreversible", explica Abelardo Elizondo Ríos, neumólogo intensivista e internista.

"Este virus cuando entra a nuestro cuerpo y se replica produce una respuesta inflamatoria dentro de nuestro organismo y eso puede causar daño en los tejidos de cada uno de nuestros órganos. Hay reporte de daño neurológico, pulmonar, cardiológico, musculoesquelético, dermatológico, hígado y de riñón".

Además de afectación psicológica muy severa por experiencias traumáticas cuando fueron internados, intubados o aislados, representada con ansiedad, psicosis, estrés post traumático, ideas e intentos suicidas.

También asintomáticos

José Tirán Saucedo, infectólogo y director del Instituto Mexicano de Infectología, Ginecología y Obstetricia, menciona que quienes se enfermaron y fueron asintomáticos también presentan secuelas del Síndrome Post Covid-19.

"Los pacientes tienen que estar conscientes que su salud puede estar comprometida en áreas que todavía no lo saben, por eso es que no se puede tomar a la ligera el haber padecido Covid y el haber sido asintomático. No deben de minimizar los síntomas que tengan", dice.

Elizondo Ríos menciona que la duración de los síntomas es impredecible, ya que para algunos pacientes puede ser semanas, para otros meses y de acuerdo con algunos centros de rehabilitación en Estados Unidos, los daños son irreversibles.

Aunque aún no se cuenta con una vacuna perfecta contra Covid-19, los especialistas reconocen la gran mejoría en la salud de los pacientes vacunados.

"Las personas que están vacunadas y que llegan a padecer Covid tienen una menor afectación y de menor tiempo, además no están presentando estas secuelas post Covid", comenta Tirán Saucedo, infectólogo.

"Las vacunas ayudan a las personas que no han tenido Covid. Quien ya tuvo Covid lo que hacen las vacunas es que ayudan a reducir la aparición de los síntomas".

Cambian protocolo de cirugías

Tirán Saucedo menciona que se ha visto en procedimientos laparoscópicos que pacientes con secuelas graves por Covid han tenido una capacidad respiratoria disminuida y esto complica el abordaje de sus casos.

"A la hora de entrar a una cirugía tenemos que ser doblemente cautelosos a como éramos antes. Se hacen valoraciones preoperatorias dependiendo de las condiciones específicas y edades de cada paciente".

Cedillo Salazar explica que se han cambiado completamente los protocolos para las cirugías y se implementan medidas de prevención para que ni el paciente, el staff médico o el personal de enfermería se puedan contagiar.

"Hoy en día todos utilizamos mascarillas N95, batas, guantes, botas, googles. Todos los pacientes son sometidos a pruebas PCR 48 horas antes de llevarse el procedimiento quirúrgico, hay restricción de visitas y hay más control de entradas y salidas", menciona.

"Si este paciente tiene falta de aire, tiene palpitaciones y tuvo Covid-19, se hacen varios exámenes para calcular qué grado de daño hay y cuál sería el mejor tratamiento para corregirlo o para ponerlo en las mejores condiciones posibles antes de ser sometido a un proceso quirúrgico".