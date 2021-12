Atasca coordinación legalizar ´chocolates´

Hugo Jofre Chavez, representante de los comercializadores de autos usados en Reynosa, comentó que la pelea seguirá en cuanto a que bajen los costos de la importación, para que ya no se llene el país de tantas unidades chocolate.

Explicó que se está analizando para ver la forma en la que puedan participar los importadores de autos, pero las tres dependencias que son Hacienda, Economía y Seguridad, son los que deciden.

"Hay que esperar, no sabemos los años, los costos, no sabemos absolutamente nada, no podemos decir nada", recalcó.

Jofre Chavez señaló que positivo la legalización de autos chocolate, pero se requiere revisar el decreto que se tiene y bajar las regularizaciones y costos para que sean accesibles.