Atajan: Nada claro sobre ´chocolates´

Matamoros, Tam.-

Hasta el momento no hay nada claro en lo que se refiere a la legalización de los autos "chocolates", este tema no ha sido abordado en la Cámara de Diputados, sin embargo se puede autorizar como Decreto Presidencial y no se requiere de lo anterior, confirmó Adriana Lozano Rodríguez.

La diputada federal señaló que lo que se ha estado viendo con los importadores de autos usados y quienes se dedican a la venta de vehículos nuevos, son las modificaciones al decreto de importación que vence en marzo.

"Al señor Raúl Quintanilla lo vimos sólo una vez en la ciudad de México, desconocemos de dónde sacó lo de la legalización, quizás se pueda dar, pero por el momento los legisladores desconocemos si es un hecho o no", reiteró.

Manifestó que en donde más se ha estado trabajando es en el Decreto de Importación, ya que existe un cupo muy pequeño para poder llevar a cabo estos movimientos, además de que los costos son elevados, es por eso que se está trabajando en buscar las mejores opciones.

"Lo que sí nos queda claro es que se tiene qué actuar para evitar que siga invadiéndose el país de autos americanos, mientras que los que ya están hay que buscar una solución para su regularización, pero aún desconocemos cuándo se vaya a dar esto", comentó.

Quintanilla declaró que a partir del primero de abril inicia la legalización o nacionalización de autos usados de manera masiva, en donde los precios podrían ser entre los 2 mil 500 a 12 mil 500 pesos, entrando la mayoría de los modelos.

En tanto la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) publicó este martes el proyecto de Decreto mediante el que se reforma el Transitorio Primero del Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, dándole vigencia hasta fin de año.