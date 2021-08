Ataja Registro Civil actos de corrupción

Simplemente al equivocarse tan solo por un punto o una letra, se debe hacer el trámite correspondiente.

"Yo para cambiar un punto, simplemente a la gente que están registrando que se equivocaron, le pusieron Alba con B grande y era con V, tenemos que hablar a Victoria y nos autoricen, nos dan una ficha para corregir ese detallito y a veces es un punto y por esa razón los regresan y debemos pedir autorización a Victoria, es más trabajo, pero es más seguridad para la gente, que no cualquiera les hace el cambio", dijo.

Ademas diariamente hay filas de personas que tienen errores en sus CURP, lo cual no fue culpa del Registro Civil, pero apoyan en estos casos, hablando a la ciudad de Mexico, al Registro Nacional.

"A veces no podemos nosotros resolverlo, pero si puedo orientarlos, tiene que ir a Victoria, si no puede ir mandar la carta poder, porque no todo lo podemos resolver, el sistema si ayuda mucho, pero hay cosas que nos tienen que autorizar", recalcó.

La funcionaria estatal, narró el caso de una adulto mayor que quiso sobornar para que le corrigieran el acta rápido, ofreciendo 5 mil pesos, pero al final al acudir hacer su trámite a otra dependencia, fue regresado y tuvo que hacerlo conforme el procedimiento.

"No cualquiera le puede dar un acta falsa, el otro día vino un señor y le digo, me avienta dinero, no quiero ver lo que esta haciendo porque si no tengo que llamar a los de seguridad a que se lo lleven, porque está cometiendo un delito, está tratando de sobornar, recoja su dinero", narró.

Y argumentó: "No pasaron dos horas cuando me hablan de Relaciones Exteriores, me habla un Cónsul, que le había tocado ver que el señor quería tramitar la visa, pero tenia un error, aquí estuvo insistiendo que me daba dinero y al rato vino 5 mil pesos a la basura, y le digo fue su gusto tirarlos, le dije tenga cuidado".

La funcionaria señaló, que lo mejor siempre es acudir a las oficialias, al detectar algún error y seguir el procedimiento.

Explicó que ante errores lo mejor siempre es hacer los cambios porque a veces en la plataforma de la oficialía y en la plataforma del estado, están correctas y en el sistema de actas a nivel nacional, tiene un error.