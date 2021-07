Atacan buque de millonario israelí frente a Omán; 2 muertos

Las autoridades israelíes no reconocieron de momento el ataque, pero se produjo en medio de tensiones elevadas entre este país e Irán mientras las negociaciones siguen estancadas sobre el acuerdo nuclear de Teherán con las potencias mundiales.

Otros barcos vinculados a Israel también han sido atacados en los últimos meses en medio de una guerra en la sombra entre ambas naciones. Funcionarios israelíes que culpan a la República Islámica de los ataques. Mientras tanto, se sospecha de Israel en una serie de importantes ataques contra el programa nuclear de Irán.

La empresa londinense Zodiac Maritime, que forma parte del consorcio Zodiac Group del multimillonario israelí Eyal Ofer, emitió un comunicado en el que afirmaba que el barco era el petrolero de bandera liberiana Mercer Street y que era de propiedad japonesa. El ministerio de Defensa británico había identificado erróneamente a los propietarios del barco.

Zodiac Maritime describió el ataque como "piratería", sin dar más detalles. Más tarde dijo que el ataque mató a dos miembros de la tripulación, uno de Reino Unido y otro de Rumania. Dijo que la compañía "no tenía conocimiento de daños a ningún otro miembro del personal".

"En el momento del incidente, el buque se encontraba en el norte del océano Índico, viajando de Dar es Salaam a Fujairah sin carga a bordo", dijo el comunicado de Zodiac Maritime, nombrando los puertos de Tanzania y Emiratos Árabes Unidos respectivamente.

Los datos de seguimiento por satélite del sitio MarineTraffic.com mostraban que el buque había estado cerca del lugar donde, según las autoridades británicas, se produjo el ataque. Sin embargo, la última señal que envió el barco se produjo en la madrugada del viernes.

Omán no reconoció un ataque y no ha comentado al respecto. La Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos, que patrulla en Medio Oriente, no respondió a una solicitud de comentarios.

La prensa iraní citó informes extranjeros sobre el ataque, pero no dio más detalles.