´Asumo lo que me toque´, revira Narro

Ciudad de México.

Tras renunciar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Narro Robles reapareció en un evento público en donde aseguró que en el país es necesario garantizar la pluralidad, también dijo tener "otros datos", con respecto a las declaraciones que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el sector salud, "asumo lo que me toque, pero no me concedan haber echado a perder todo", afirmó.

Al participar en el "Conversatorio #Futuro 21: Problemas y retos en el sector salud", el exrector de la UNAM comentó que por el momento no se ha sumado a otro partido político, sin embargo, mantiene cercanía con todas las fuerzas políticas del país.

"México no puede ser un país de una sola visión y voz, se necesitan múltiples voces incluso disonantes, eso es parte de la vida democrática, lo he dicho, este país lo que necesita es garantizar la pluralidad y ya no soy integrante del PRI, tengo amigos en este partido, el PRD y en todos los partidos políticos", expresó.

En materia de salud y en alusión a la frase del presidente López Obrador, el exsecretario de Salud enfatizó en que él "tiene otros datos" y rechazó que los problemas que persisten en el sistema sanitario sean su culpa.

"Lo digo con mucha responsabilidad, asumo lo que me toque, pero que no me concedan la capacidad de en dos años y nueve meses haber echado a perder todo, y sí, en cambio puedo hablar de las cosas en las que se avanzó. Si alguien pensó que en este país todo estaba resuelto, entonces para qué aspiras a una responsabilidad ejecutiva o legislativa", comentó.

Sobre la desaparición del Seguro Popular, señaló que revisará la iniciativa del gobierno federal y buscará participar en la discusión puesto que el tema de la salud le interesa.

"Desconozco la iniciativa, la voy a revisar porque tengo interés en participar, me preocupa el tema de la salud, porque he tenido experiencia, pero lo que puedo anticipar es que hay que cuidar a las instituciones, si se les cambia el nombre, está bien, pero que no pierdan la naturaleza, el objetivo, la intención y que no se desprecie la experiencia que se ha ganado, cambien para adelante".

Al ser cuestionado sobre qué ocurrirá con los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, Narro Robles reiteró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no puede olvidar el compromiso con la gente.