Asume Pereda liderato

Tampico, Tamaulipas

El veracruzano Raúl Pereda asumió el liderato de la Gira de Golf Profesional Copa PRO Tam, que se realiza en el Club Campestre Tampico, con una segunda ronda de 62 golpes para récord de campo.

De esta manera, Pereda se convirtió en la undécima fecha de la actual campaña.

Raúl Pereda viene de ganar la etapa de León hace un mes y acumula un score de 129 golpes, 13 bajo par, dos impactos de ventaja sobre el segundo lugar el guatemalteco José Toledo.

"Me sentí muy tranquilo, me salieron un par de oportunidades para aprovechar como en el hoyo seis, donde metí águila, eso sin duda me dio mucha confianza, lástima del bogey en el último hoyo", dijo Pereda.

En la tercera posición, se ubicaron los también mexicanos Alejandro Villasana, Nicholas Maruri y Andrés García con 132, 10 menos.