Asignarán 40 mmdp a clínicas del Insabi

El Plan Nacional de Salud, estrategia que hoy se presenta, contempla más de 40 mil millones de pesos, a aplicar en los próximos tres años, para ampliar, construir, dar mantenimiento a áreas de quirófano, urgencias y consulta de las clínicas y hospitales con las que operará el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).



Además, considera invertir 3 mil 500 millones de pesos para otorgar plazas laborales permanentes a 6 mil trabajadores que lleven 10 años o más como eventuales y los mil 39 que tienen contratos eventuales en IMSS Bienestar.



El acceso a servicios de salud y medicamentos gratuitos de la población sin seguridad laboral, a través del Insabi, el reordenamiento y mejora de los recursos humanos y de infraestructura, son los ejes del plan.

La principal propuesta de la administración actual en materia de salud es la creación del Insabi e implementar el programa de medicamentos gratuitos para población sin seguridad social, lo que implica la desaparición del Seguro Popular (SP).



El instituto ofrecería atención a los 53 millones de afiliados del SP, así como a los casi 20 millones de mexicanos que actualmente no cuentan con ningún tipo de cobertura en salud.



También integraría al sistema al IMSS Bienestar, programa que actualmente ofrece atención a 12 millones de mexicanos sin derechohabiencia.



El plan busca que, de manera gradual, todos los mexicanos tengan acceso a los servicios de salud, independientemente de su condición laboral.



De acuerdo con el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, la iniciativa presentada el pasado 3 de julio y que, entre otras reformas, plantea la creación del Insabi, incluye modificaciones como que el instituto aplique políticas en lo normativo del programa IMSS Bienestar y opere de manera directa los sistemas de salud que ahora están a cargo de los gobiernos locales y que están financiados por el Seguro Popular, siempre y cuando los gobernadores lo acepten.



Hasta el momento, 20 estados han firmado con la Ssa acuerdos para garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas sin seguridad social.



Estiman insuficiente estímulo a médicos

Elevar el salario de un médico general que acepte laborar en zonas lejanas y marginadas, e incluso igualarlo al del especialista, como propone la actual administración, no será un estímulo suficiente, estimó Julio Bueno Ledesma, fundador del movimiento "YoSoy17" y médico del IMSS.



Los médicos, dijo, no aceptan trabajar en zonas rurales por los sueldos precarios, la inseguridad y la falta de oportunidades de desarrollo.



"No hay médicos (en zonas lejanas y marginadas) porque hay mucha inseguridad y los pagos no son atractivos. Hay comunidades en Chiapas, en Guerrero, que no hay principalmente por la inseguridad.



"Han matado muchísimos médicos en los últimos 10 años. Nosotros tenemos una cantidad de 140", lamenta al referir que la cifra la han obtenido de los reportes periodísticos y denuncias en redes sociales.



"Las zonas donde más asesinan, donde más agreden, es precisamente en donde no hay médico. La gente dice 'para qué me arriesgo'", señala.



Hoy lunes, el Gobierno federal presentará el plan de desarrollo en salud que contempla, entre otros puntos, fortalecer la figura del médico general e incentivarlo vía el salario y la capacitación a distancia.



Para el especialista, el incremento tendría que ser importante para que los médicos se arriesgaran.



"Tendrías que incrementar al doble o al triple el sueldo y eso tampoco va a suceder. El incremento tiene que ser mucho mayor y más atractivo para que la gente decida ir a arriesgarse; por un incremento de igualarlo con un especialista, pues no lo creo".



Hugo López Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, indicó que el estímulo económico será una de las estrategias para incentivar que médicos generales acepten ejercer en zonas rurales del País, pero, además, precisó, otro aliciente es que se mantengan actualizados, por medio de la telemedicina, por ejemplo.



En el País hay un déficit de 123 mil médicos generales y 72 mil especialistas.