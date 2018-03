Asesinan en México a 7 mujeres cada día

En México, hay madres que guardan las fotos de su hija muerta en el celular para que los golpes no se olviden; que desentierran a su niña mutilada en un descampado a pocos metros de su casa; que encuentran a los asesinos y estos siguen libres; que sin haber ido a la escuela, se estudian el Código Penal por las noches en la pantalla de un móvil.

Hay padres que pedalean sin descanso en una bicicleta para perseguir el rastro de un autobús donde violaron y mataron a su hija de 10 años. Hay mujeres que no salen de su casa después de las siete de la noche; que aceleran el paso; que no caminan solas.

En México hay más de siete mujeres muertas cada día. Más de 23,800 asesinadas en sólo una década. Y ese recuento macabro no hace más que empeorar.

Los familiares, con el cadáver de sus hijas todavía caliente, entregan las pruebas necesarias, presionan a las autoridades: no se fue con el novio, no era emocionalmente inestable, se moría de ganas de vivir, qué importa si estaba de fiesta, no se lo merecía.

El calvario de quienes pierden a una hija, una hermana o una madre no termina con la sepultura. Acaba de comenzar. Porque, pese a las cifras y compromisos de las autoridades, asesinar a una mujer en México sale prácticamente gratis: sólo el 10% de los casos ha recibido una sentencia condenatoria, según el último informe de ONU Mujeres.

Los datos muestran que las mujeres son asesinadas con mayor violencia y saña, utilizan medios que producen mayor dolor, prolongan su sufrimiento antes de morir’’, explica el último informe sobre violencia de género del Instituto Nacional de Estadística.

El 36% de las mujeres asesinadas en 2016 fue estrangulada, ahorcada, ahogada, quemada, golpeada con algún objeto o apuñalada. Tres veces más que en el caso de los hombres, en su mayoría asesinados de un balazo, casi un 70%.

EN AUMENTO

El último año registrado, 2016, presenta, no obstante, las cifras de feminicidios más altas de los últimos 27 años, 2,813.

El límite parecía haber llegado con siete mujeres al día en 2011. México presumía de haber superado los años más sangrientos de Ciudad Juárez.

Pero la lista siguió creciendo. Las siguen matando. Y el país está a punto de arrancarle a ese conteo una cifra más al día.

Hoy jueves, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, muchas marcharán por todo el país por sus hijas estranguladas, quemadas, destripadas, degolladas, lapidadas.

México cuenta con una tasa de 4.5 feminicidios por cada 100,000 habitantes, una de las más altas de América Latina, solo por debajo de dos de los países más peligrosos del mundo, El Salvador y Honduras.

En Chile esa tasa es de 0.4; en Guatemala, de 2.5; en Argentina de 1,1; y en Perú de 0.6, según los últimos datos del informe de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe.

Porque así es como se presenta para ellas la muerte en México.

Las jóvenes, más expuestas a la violencia

De los 46.5 millones de mujeres mayores de 15 años que hay en México, más de un 66% (más de 30 millones) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida, según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística.

Del total de defunciones por homicidio de mujeres ocurridas en 2016, el 42.4% de ellas corresponde a mujeres menores de 30 años, mientras que entre los hombres esa cifra es de 37.2% de las mismas edades.

Es decir, las mujeres jóvenes son las más expuestas a la violencia extrema.

Casi un 40% de las mujeres de entre 15 y 17 años ha sufrido algún tipo de violencia sexual en su vida, según el mismo estudio.

En los últimos tres años registrados (de 2014 a 2016), las entidades que presentan las tasas más altas en homicidios de mujeres son Baja California, Colima, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.