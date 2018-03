Aseguran otro rancho a César Duarte

NOTICIAS RELACIONADAS Suma César Duarte 8 solicitudes de extradición

Aseguran animales exóticos a César Duarte El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, reveló hoy que la Fiscalía General del Estado aseguró un rancho más al ex Gobernador priista César Duarte.

Se trata del San Isidro, ubicado en Parral, Chihuahua, con el que suman 21 propiedades incautadas al ex Mandatario, de las cuales 17 son ranchos.



En un comunicado derivado de una entrevista radiofónica en Ciudad Juárez, Corral señaló que el aseguramiento se realizó el sábado 10 de marzo.



El Mandatario estatal informó que César Duarte tiene acumuladas ya 12 órdenes de aprehensión: 11 del Ministerio Público estatal y una del Ministerio Público Federal que logró de un juez por el delito de peculado.



Corral indicó que se sigue esperando el cumplimiento de los acuerdos por parte de la Presidencia de la República, primero del que existe con todas las entidades federativas en cuanto a los tratados de extradición y luego, del acuerdo firmado el pasado 4 de febrero con Chihuahua, un día antes de concluir la Caravana por la Dignidad.



Además, señaló que es importante que el Gobierno federal incluya todas las órdenes de aprehensión existentes en el expediente de la extradición, ya que eso permitirá recuperar lo indebido.



"Llevamos ya 21 inmuebles asegurados, todavía antier (sábado 10 de marzo), informo porque esto no lo habíamos dado a conocer, este nuevo aseguramiento. Acabamos de asegurarle el Rancho San Isidro, en los alrededores de Hidalgo del Parral, Chihuahua, con lo que suman 17 ranchos asegurados al ex Gobernador", explicó Corral.



También dijo que antes de que finalizara la Administración anterior era tema recurrente la adquisición de ranchos por parte del ex Gobernador y recordó también que, en algunos casos, como el de Santa Rita, en Camargo, se utilizaron métodos coercitivos para lograr las ventas.



Y destacó que el rancho Santa Rita, de 30 mil hectáreas, se integra por cuatro espacios: El Cuervo, San Juan, Los Galemes y Santa Rita.



El Gobernador insistió que el Gobierno federal tiene que cumplir con la Ley en el caso de César Duarte, para que enfrente la justicia en Chihuahua.