Asegurado abasto de medicamentos

Cd. Victoria, Tam.- La titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa, aseguró que con el fallo de adjudicación de la licitación pública nacional número 57062002-001-19 asignada a la empresa Intercontinental de Medicamentos SA de CV, Intermed, se garantizaría cubrir hasta el 95 por ciento de la demanda de medicamentos en los hospitales y clínicas a nivel estatal.

"No es posible estar al cien, eso es una falacia porque no es posible, hay pacientes que necesitan medicamentos que no están licitados y que todo lo que no está licitado que hay que dárselo a un paciente hay que comprarlo, no podemos garantizar que estamos al cien, cuando hablamos de desabasto es porque la medicina no se la podamos dar al paciente".

Detalló que la licitación comprende 678 claves de medicamentos de los cuales 424 corresponden al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSE) los cuales cubren 287 intervenciones o diagnósticos amparados por el Seguro Popular, estos representan el 98 por ciento de los problemas que todo paciente puede llegar a presentar, "el resto de las claves para llegar a 678 son las que les llamamos no CAUSES, que no están pagadas por el CAUSE y que las pagamos nosotros ya sea con dos fuentes de financiamiento más, una que es FASSA (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud) y otra que es recurso estatal".

La licitación comprende un millón 070 mil 968.80 pesos para material de curación, 125 mil 419.49 para medicamentos CAUSES, un millón 011 mil 558.98 pesos para medicamentos no CAUSES, y 380 mil 299.88 para servicios administrativos, seguros, supervisión, manejo de inventario, entrega personalizada y hospitales comunitarios, para un gran total de dos millones 820 mil 450.19 pesos.