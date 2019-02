Asegura Maduro que no permitirán el 'show' de la ayuda humanitaria

Nicolás Maduro dio este viernes una rueda de prensa en la que aseguró que "la UE está condenada al fracaso si sigue obedeciendo a la extrema derecha venezolana".

Un día después de que los primeros camiones que transportan ayuda humanitaria a Venezuela llegasen a la frontera entre este país y Colombia, el líder chavista insistió en que su país "no va a permitir el show de la ayuda humanitaria falsa porque no somos mendigos de nadie". "Venezuela no está en ninguna crisis humanitaria fabricada desde Washington para intervenir en nuestro país", agregó.