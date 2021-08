Asambleistas a favor de destituir a Cuomo

La mayoría de los miembros de la Asamblea de Nueva York está a favor de dar inicio con un proceso de destitución contra el gobernador Andrew Cuomo si no renuncia al cargo por los hallazgos de una investigación acerca de que ha acosado sexualmente a por lo menos 11 mujeres, de acuerdo con un conteo realizado el miércoles por The Associated Press.

Por lo menos 82 de los 150 miembros de la Asamblea han manifestado públicamente o comentado a la AP que están de acuerdo con iniciar el proceso para destituir al gobernador demócrata, quien se encuentra en su tercer periodo, si no renuncia al cargo. Se necesita una mayoría simple de asambleístas para autorizar un juicio político.