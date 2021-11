Arte para retratar (y enjuiciar) la caída del imperio azteca

A principios de los años cuarenta, en medio de la segunda guerra mundial, un grupo de intelectuales le pidió al famoso artista mexicano José Clemente Orozco hacer un mural exaltando la figura del colonizador español Hernán Cortés. La respuesta fue no. "Al problema de la conquista de México hay que acercarse con verdadero espíritu crítico, con respeto y serenidad", dijo Orozco. Pocos años después, en 1946, tendría una oportunidad más de retomar la idea de ilustrar la conquista cuando se desenterraron en México los restos óseos de Cortés, y darle la seriedad que prometía. Pero el muralista decidió acercarse el tema con una excepcional serie de cuadros que no están retratando ni a Cortés, ni a los líderes mexicas Moctezuma o Cuauhtémoc, ni la caída de la capital Tenochtitlan. Sus cuadros retratan el horror de lo que ocurrió hace medio milenio. El desmembrado se llama una de las obras, con piroxilina sobre madera, en el que lo que queda de la conquista no son sus protagonistas sino un impactante grupo de huesos sobre un fondo rojo.

El desmembrado es solo una de 200 obras que esta semana se muestran en una nueva exposición en el Museo Nacional de Arte de México, titulada Constelaciones de la memoria: relatos y contrarrelatos de la Conquista. El museo lleva más de un año trabajando esta exposición para conmemorar 500 años desde la caída del imperio azteca en su epicentro, Tenochtitlan, pero intentando explicar cómo se ha representado ese momento o sus protagonistas en los últimos siglos (Cortés, Moctezuma, Cuauhtémoc o la Malintzin). "Quisimos darle prioridad a las formas de construcción de la memoria de estos personajes que fueron parte de la conquista, y que por lo tanto se resignifican de diferentes maneras en distintos momentos", dice David Caliz Manjarrez, uno de los curadores. O en otras palabras, es un recorrido de la conquista en México a través de la historia del arte.