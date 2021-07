Arriesgan la vida por un pedazo de pan

"Hay muchos enfermos, niños que no pueden salir del pueblo porque no está el puente construido y el río está crecido por las lluvias", reveló el comisario de la Comunidad, Esteban García, en un video en el que confirmó que desde el 25 de junio pasado enviaron un nuevo oficio al Gobernador Héctor Astudillo para que atendiera el problema, pero que no han tenido respuesta.