Arrestan a Keiko Fujimori por lavado de dinero en Perú

Lima, Perú

Notimex

Keiko Fujimori, excandidata presidencial y líder del partido político peruano Fuerza Popular, fue detenida ayer en Lima, acusada por lavado de activos, en el marco de una investigación por el manejo irregular de fondos de campaña en las elecciones de 2011.

El juez titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard Concepción, ordenó la detención de la hija del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, de forma preventiva por 10 días.

Junto a Keiko otros 19 políticos peruanos quedarán bajo esta medida de apercibimiento, por el conocido popularmente como "el caso cócteles", entre ellos los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya.

Tras acudir a un tribunal para ser interrogada junto a su esposo, el estadunidense Mark Vito, Keiko fue arrestada en Lima por presuntos aportes ilegales a su campaña de 2011 por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

La empresa de construcción brasileña es el epicentro de una amplia red de distribución de sobornos, a cambio de obra pública en todo América Latina.

Respecto a la detención de la líder política, se señaló que se debe a la "evidencia grave (de) peligro de fuga por parte de Keiko Sofía Fujimori Higuchi porque ha constituido una organización criminal dentro del partido", indicó el tribunal en un comunicado.

"Tenía entre sus fines obtener el poder político y, por consecuencia, tiene un nivel de influencia e interferencia en el Poder Legislativo y Poder Judicial", añadió el texto judicial.

Por otra parte, la abogada de Fujimori, Giuliana Loza, señaló a periodistas que "es una resolución que no tiene sustento alguno, sin argumento alguno. Ella (Keiko) se ha puesto a disposición de la fiscalía".

"No existe elemento de convicción ni prueba alguna en contra. Una investigación que viene durando más de un año y no hay ninguna prueba, no entendemos cómo se puede ordenar la detención preliminar", añadió.

Keiko Fujimori es una de las políticas peruanas más importantes, líder del partido Fuerza Popular, principal fuerza política en el Congreso peruano y es la primera oposición al gobierno de Martín Vizcarra.

