Arrestan a la cantante Maggie Lindemann

Kuala Lumpur, Malasia.

La cantante estadounidense Maggie Lindemann fue arrestada en Kuala Lumpur mientras realizaba un concierto para el cual no contaba con los permisos necesarios requeridos por las autoridades de Malasia, informó este viernes la propia artista.



La cantante de 20 años, conocida por "Pretty Girl", su sencillo de 2016, anuló también el resto de su gira asiática, en la que tenía paradas en Singapur o Vietnam, entre otros países.



"Lo siento por los seguidores que vinieron al concierto de Malasia el pasado día 21. Por las razones que no puedo decir ahora, fui detenida durante mi actuación y confinada 5 días a un infierno", escribió la intérprete en una publicación en las redes sociales.



No obstante, el jefe del Departamento de Inmigración en Kuala Lumpur, Hamidi Adam, precisó que la estadounidense fue detenida por carecer de los permisos correctos para actuar en el país, pero que fue puesta en libertad bajo fianza al día siguiente.