Arremete Polevnsky contra Cuauhtémoc

Ciudad de México

La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, arremetió contra el gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, por no haber incluido a su equipo de gobierno al exsenador Rabindranath Salazar.

"Yo hubiera esperado del futbolista que le hubiera dicho a Rabin: "aquí está el estado qué quieres. Sé el secretario de Gobierno, ten la mitad de los cargos. La mitad para Morena, la otra para nosotros, y gobernamos de forma conjunta, tristemente esto no ha sucedido", expresó.

En una reunión privada con diputados locales de Morena, PES y PT, en el auditorio de la Cámara de Diputados, Yeidckol afirmó que el particular de Blanco, José Manuel Sáenz, ha convocado a los diputados de Morena a nombre del gobernador para "jalarlos y se vayan con él", y dijo eso no se debe hacer entre nosotros, "no entre la coalición", hay que respetarnos e irnos de forma conjunta.