Arrecia narcoguerra: hay cuatro muertos

La narcoguerra no da tregua. Reynosa vivió este martes una de sus peores jornadas en 2018 que se saldó con cuatro personas muertas en ataques a Fuerza Tamaulipas por grupos armados.

Apenas amaneció y a las 8:00 horas en una persecución y balacera entre pistoleros y agentes estatales dejó tres presuntos delincuentes abatidos, entre ellos una mujer.

Fue por la segunda rotonda de la colonia Fuentes Sección Lomas, cuando a los policías les salieron al paso dos vehículos desde los que les disparaban. Respondieron y se inició una persecución.

En el cruce de la avenida Río San Juan, con Sierra Gorda, un Jetta rojo de reciente modelo se estrelló en una camioneta estacionada y en el intercambio de balazos fue abatido el trío que huía en el automóvil.

Agentes investigadores y personal de Servicio Periciales llegó al lugar para iniciar las pesquisas.

En el Jetta quedaron los tres cadáveres, el de la mujer en el asiento trasero. Los hombres en asientos de piloto y copiloto.

Del automóvil las autoridades decomisaron dos armas largas, diversos cargadores y objetos prohibidos para integrarlos a la investigación, la que turnarían a la Unidad Investigadora en turno.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense.

Un fuerte despliegue policial se dio al mismo tiempo por los sectores aledaños, tras ser informadas autoridades de que una camioneta blanca tripulada hombres armados se dio a la fuga. El vehículo, un Mazda CX-5 sin placas fue hallado abandonado en el boulevard Inglaterra, de la colonia La Cañada, a un costado del nosocomio Tierra Santa. Cuenta con reporte de robo.

Ya en la tarde y tras una tensa calma, uno de cuatro civiles armados cayó abatido tras atacar a elementos de Fuerza Tamaulipas, en la colonia Valle del Bravo.

Viajaban en una camioneta Tahoe, sin placas y se encontraron con agentes policíacos en la colonia Cumbres, donde empezaron a dispararles tratando de cubrirse con plomo en su fuga.

Llegaron a la esquina de Oficiales y Santo Domingo, de la colonia Valle del Bravo y ahí se desató la balacera.

Tres de los sicarios corrieron y se perdieron entre las casas. El cuarto cayó abatido a unos dos metros de distancia de la camioneta.

En minutos arribaron militares, federales y policías ministeriales que acudieron en apoyo de los estatales y aseguraron el lugar.

Peritos encontraron en el interior de la camioneta armas de largo alcance, así como chalecos anti-balas y equipo táctico los que quedaron a disposición al Ministerio Público.

La balacera se dio a una cuadra al poniente de la llamada Plaza “Del Padrino”, de la colonia Valle del Bravo.

Por la noche oficiales de Fuerza Tamaulipas fueron agredios con disparos de armas de fuego mientras realizaban labores de vigilancia en la zona Centro, No se reportaron elementos lesionados o muertos.

Fue a las 21:30 horas en el cruce de las avenidas Fundadores y Luis Echeverria, de la colonia Bella Vista y se extendió hasta cerca del cruce con la calle Guadalupe Victoria, de la zona Centro.





‘Me dispararon a matar’

En la acera del lado norte de la calle Oficiales se encontraba estacionada una camioneta Chevrolet, con un adulto y un niño a bordo, la cual fue alcanzada por lo menos por unos 4 ó 5 proyectiles.

El adulto comentó que “tal vez me confundieron y me dispararon a matar, porque los impactos que recibió mi camioneta fue al lado del piloto, donde me encontraba. Afortunadamente sólo fui alcanzado por unas esquirlas y nomás habrá que lamentar los daños materiales a mi camioneta”.

La víctima colateral reconoció que fue una confusión y dijo que no habría de presentar denuncia, “mejor doy gracias a Dios que los proyectiles no llegaron a mi hijo y a mí de manera mortal”.





Por Antonio Ramírez





…Y CONTANDO

4 Muertos.

3 Hombres.

1 Mujer.

2 Ciudadanos -un adulto y un niño- víctimas colaterales.

Violencia. La mujer quedó sin vida al lado del Jetta.





Par. Los dos hombres abatidos por Fuerza Tamaulipas.

Peligroso. A corta distancia del cuerpo quedó una potente arma de asalto.