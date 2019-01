Arranca Atlético segunda vuelta con triunfo

El Atlético Reynosa comenzó el 2019 con el pie derecho tras vencer 1-0 a los Correcaminos UAT, en el arranque de la segunda vuelta del Torneo 2018-2019 de la Liga Premier. Se jugó la jornada 16 y los fronterizos alargaron su racha positiva a siete partidos sin perder, seis triunfos y un empate.

El final fue polémico cuando el arbitro Juan Francisco Sánchez marcó la pena máxima, una mano clara, jugada discutible pero imprudente. Antonio Arreguín salvó el pellejo de su compañero Abraham Vázquez, quien había errado su disparo desde el manchón, pero el capitán estuvo atento para empujar el contra remate y darle a su equipo los tres puntos. Reynosa hizo mucho más que su rival en la cancha y se merecía los tres puntos, Correcaminos aguantó y tenía firmado el empate. El Atlético no dio un buen primer tiempo, pero mejoró en el complemento. Sin ofrecer su mejor versión, los reynosenses tocaron constantemente la puerta rival, pero el portero Alexis Andrade estaba teniendo una gran noche, robándole la gloria a Moisés Hipólito con una atajada abajo y luego a Juan Angulo, tapando con los pies cuando ya estaba vencido. El gol no llegaba porque tampoco fue la mejor actuación de Abraham Vázquez, quien se perdió dos muy claras, una de cabeza ya con el arquero vencido y otra que abanicó en el área chica. El técnico Alejandro Pérez respetó el once que terminó jugando la primera vuelta, pero para el segundo tiempo movió sus piezas y les dio minutos a tres de sus refuerzos, Christian Blanco, Daniel Elizondo y Brayan Castrejón, quienes mostraron cosas interesantes.

El Atleti llegó a 27 puntos y sigue escalando posiciones en el Grupo 1 (quinto puesto), el próximo sábado estará visitando al Pacific FC en la jornada 17.