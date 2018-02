Arman 'ejército' contra redadas en Estados Unidos

Agrupaciones religiosas y activistas están entrenando a cientos de voluntarios en todo el país para que sean parte de una Red de Respuesta Rápida, capaz de movilizarse con velocidad y enviar gente que documente los arrestos contra migrantes, les ayuden a conseguir asesoría legal y los apoyen tanto a ellos como a sus familias a hacer frente a los procesos judiciales.

El temor a redadas aumentó este año en San Francisco en medio de versiones de que agentes del servicio de migración se proponen detener a mil 500 personas que viven en el país sin autorización.



Este mes 77 restaurantes y otros negocios del norte de California recibieron avisos de inspección del servicio de inmigración.



"Lo rescatable de esta crisis es que todo el malestar se está transformando en solidaridad de raza y de clase en nuestro país", expresó Lorena Melgarejo, organizadora barrial de la agrupación sin fines de lucro Faith in Action, de San Francisco, que participa en el lanzamiento de la red.



Melgarejo indicó que más de mil 500 personas habían sido entrenadas en los condados de San Francisco y San Mateo.



Los migrantes pueden llamar a números de teléfono especiales en varias partes del país si están siendo detenidos por las autoridades federales. Cuando alguien informa de un arresto, se despacha inmediatamente a voluntarios para verificar el dato, observar el episodio y ofrecer apoyo moral a los detenidos.



Maestros, curas, jubilados y demás ciudadanos son entrenados para tomar notas, filmar video y tomar fotos durante los arrestos. También aprenden los derechos básicos de los migrantes y a no interferir con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido como ICE, por sus siglas en inglés).



Los operadores de las líneas telefónicas especiales ponen la información de los arrestos en las redes sociales y contactan a abogados de migración, para que se presenten en los centros de detención.



La asesoría legal asegura que el migrante no sea arrestado en medio de la noche, sin testigos de la comunidad, señaló Sofía Corona, abogada del Centro Legal de Defensores de los Migrantes de Los Ángeles, que es parte de la Red de Respuesta Rápida en el sur de California.



Organizaciones defensoras de los inmigrantes organizaron las primeras líneas telefónicas especiales en el 2008, durante el Gobierno de George W. Bush, cuando hubo redadas masivas en sitios de trabajo.



Casi no se movilizaron durante el Gobierno de Barack Obama, en donde se batieron récords de deportaciones pero los arrestos se enfocaban sobre todo en las personas que cometieron delitos o eran consideradas una amenaza a la seguridad pública.



Ahora los equipos de respuesta rápida de California están mucho mejor coordinados e incluyen vecinos que pueden movilizarse prestamente si hay redadas. También acompañan a las familias a las audiencias legales.