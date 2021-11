Arde florería en la Jalisco; evitan se consuma local

No obstante que el local es de madera y lámina, no se redujo totalmente a cenizas, pues los elementos de la corporación arribaron con oportunidad, no obstante las pérdidas fueron muy cuantiosas, en esta conflagración que se reportó alrededor de las 00:40 horas del jueves.

Para efecto de suprimir totalmente el fuego y los remanentes, los "tragahumos" echaron mano además del camión de bombeo, de una pipa de 20 mil litros de capacidad.

Más de media hora duraron las maniobras anti-fuego, sin que se reportaran personas lesionadas, y sobre la causa, solo a petición de parte, se realizaría el peritaje correspondiente.