Apuntan a dos más en caso Norberto Ronquillo

Cd. de México.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, las dos personas podrían haberse escondido, tras darse a conocer la captura de los primeros cuatro implicados.

Sin embargo, la PGJ ya colabora con las autoridades de la zona Metropolitana para su búsqueda y localización, en caso de que estuviesen escondidos en otro Estado.



Mientras tanto, elementos de la Policía de Investigación continúan su rastreo en la Capital a través de sus equipos telefónicos, redes sociales y círculos cercanos.



De acuerdo con el avance en las indagatorias, una de las dos personas buscadas por la dependencia es una joven, de 22 años que tuvo una relación cercana con Ronquillo y podría haber dado detalles a los plagiarios para su localización y captura.



La joven estuvo en la Universidad del Pedregal al menos cuatro meses, pero no es considerada ex alumna, pues no completó su inscripción ni colegiatura.



Norberto Ronquillo fue secuestrado al salir de la Universidad, el 4 de junio, y sus restos, encontrados cinco días después en un lote baldío, en Xochimilco, pese a que su familia pagó parte de un rescate.



La Procuraduría tiene a cuatro detenidos e imputados por el caso.



El primero fue encontrado con diversas dosis de narcóticos e identificado como el dueño del vehículo en el que trasladaron al universitario.



El segundo es un ex conductor de Uber, que manejaba el vehículo con el que interceptaron a Ronquillo.



El tercero condujo otro de los autos y se le ubicó cerca de donde se encontró el cuerpo.



El último cobró los 500 mil pesos de rescate y es un presunto miembro del grupo de narcomenudistas de la Unión Tepito.