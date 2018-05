Apuesta por un nuevo sonido

"No soy una persona que escuche sólo un tipo de género musical. Yo siempre he sido una persona curiosa de muchas cosas distintas. Pasaron los años suficientes para que aprendiera, viajara, llevara mi música a otras partes, perdí prejuicios, escuché a los visionarios que hoy son mis amigos y estas cosas creo que me abrieron la mente". Paty Cantú, cantautora.

Ciudad de México

Ya sea con el cabello pintado de colores, orejas de conejito en forma de diadema o canciones dedicadas al amor y desamor, Paty Cantú busca renovarse y explorar nuevos terrenos.

En entrevista, la cantante aprovechó para dar pistas sobre su nuevo disco, su próxima presentación en el Auditorio Nacional y cómo ha buscado de hacerse de un lugar en la música, aún cuando deba nadar contra corriente a lo que otros le dicen.

SE AVENTURA A LO NUEVO

La cantautora sabe que animarse a explorar nuevos sonidos también le traería comentarios que tuvo que sortear en aras de defender lo que ella quería plasmar y ofrecer algo que lleva su propio sello e identidad.

"Mi motor siempre ha sido la trascendencia más allá de mi, no de la fama o el dinero. La trascendencia de que quizá otro artista voltee y diga esto suena diferente, que alguien llegue y mi critique y me diga ´no puedes estar haciendo trap porque es misógino y no mexicano´ y yo puedo decir que soy mexicana y esta es mi forma de hacerlo a la mexicana y resulta ser que es una fusión y es otra propuesta".

GRAN COMPOSITORA

Cantú, quien le ha compuesto canciones a otros artistas como Alejandra Guzmán, María José y Eiza González, por mencionar algunos, destacó la importancia de seguir componiendo y cómo es que ahora más que nunca hay atención al talento nacional.

"Los mexicanos, como todos los latinos, tenemos mucho que aportar a la música. Hay un foco importante puesto sobre nosotros en el mundo y no tenemos por qué autoexcluirnos de ninguna jugada, desde un ritmo de korean-pop hasta el género urbano. Los covers son maravillosos y honran la historia pero es importante que no paremos de componer".

La intérprete de "Corazón bipolar" adelantó que además del disco "333" su nuevo trabajo que saldrá el próximo 25 de mayo se presentará el 1 de junio en el Auditorio Nacional y además de hacer un repaso de su carrera, el público será creador de lo que suceda esa noche de la mano de la tecnología y la participación de ocho artistas sorpresa.

Además, agregó que será la primera vez que el público pueda verla bailar.