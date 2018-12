Aprueban subcomisión para juicios políticos

Cd. de México.

Ésta la conforman legisladores de las comisiones de Gobernación y Población y de Justicia, y tendrá la mayoría de Morena para resolver los casos pendientes y los nuevos que se presenten.



Por la Comisión de Gobernación y Población, participarán los diputados Rocío Barrera Badillo, presidenta de la misma, Jaime Humberto Pérez Bernabé y César Agustín Hernández Pérez, de Morena; Ivonne Álvarez García, del PRI; Marcos Aguilar Vega, del PAN; Silvano Garay Ulloa, del PT, y Carmen Julia Prudencio González, de MC.



También se suman, por parte de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega Martínez, del PAN, la cual preside; Rubén Cayetano García, Armando Contreras Castillo y María Elizabeth Díaz García, de Morena; Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del PES, y Verónica Beatriz Juárez Piña, del PRD.



En la pasada Legislatura, la Subcomisión de Examen Previo no abordó ningún caso, sólo se dedicó a depurar la lista de ex Gobernadores, secretarios de Estado, magistrados o legisladores que no estaban en el supuesto de juicio político, ya fuera por fallecimientos o por que no aplicaba legalmente, como fue a los ex titulares de Pemex o CFE.



Aún están pendientes más de 300 casos de juicio político.