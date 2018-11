Aprueban seguro social a matrimonios gay

Cd. de México.- Por unanimidad, el Senado aprobó un dictamen que otorga derechos de seguridad social a matrimonios gay.

Promovido por el senador Germán Martínez, próximo titular del IMSS, el documento, turnado a la Cámara de Diputados, reforma y adiciona leyes del IMSS y del ISSSTE para garantizar los derechos a matrimonios y uniones entre personas del mismo sexo.

"Tiene que haber la aceptabilidad sin pretextos. No más discriminación. No más esa enfermedad que permite ver los colores. Quien no vea los colores no está viendo la diversidad, un México distinto", planteó el ex panista.

"La decencia no es caminar por los senderos de nuestros prejuicios, sino caminar sin humillar a nadie".

El proyecto reconoce los derechos de las personas del mismo sexo que suscriben una unión civil, principalmente el del acceso a pensión por viudez y atención médica.

La iniciativa explica que cualquier beneficio derivado del régimen de seguridad social se adquiere por el hecho de pagar la cuota correspondiente al financiamiento de ese seguro, y no por el sexo de los afiliados, por lo que no hay razón para negárselos.