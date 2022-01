Aprueban iniciativa en pro del boxeo

La iniciativa impulsada por el reynosense Juan Ovidio García García, diputado local del sexto distrito, fue votada a favor y por unanimidad, con esta propuesta se exhortó a los 22 Ayuntamientos que ostentan más de 15 mil ciudadanos en verificar la eficacia de su aplicación de dicha reglamentación en las respectivas comisiones.

En lo que respecta en Reynosa por el momento no cuenta con un presidente de la Comisión de Box y Lucha Libre un tema que no resolvió la administración pasada y en esta que acaba de ingresar no le ha dado la agilidad que se le merece.