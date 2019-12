Aprueban el presupuesto para Ietam

"El proyecto fue muy ajustado precisamente por eso que se hicieron las gestiones" María de los Ángeles Quintero Rentería, consejera presidente del Ietam

Cd. Victoria, Tam.- El Instituto Electoral de Tamaulipas contará con un presupuesto de 298 millones 318 mil 608 pesos el próximo año, este es el presupuesto que originalmente había solicitado el organismo para su funcionamiento por lo cual descartó que como medida de austeridad se vayan a implementar recortes de personal o de proyectos para 2020, no obstante, sí se aplicarán algunas medidas.

"El presupuesto del Instituto Electoral de Tamaulipas se mantuvo, son 298 millones, todo indica que el año que entra no habrá ningún recorte y podremos ejercerlo cómo se tenía planeado", mencionó la consejera presidente del Ietam, María de los Ángeles Quintero Rentería, "152 son las prerrogativas de los partidos políticos que es el porcentaje mayor y alrededor de 148 corresponde entre la nómina y el gasto operativo, la nómina del instituto es aproximadamente 106 millones de pesos, y lo que es gasto corriente y proyectos de proceso es el resto (42 MDP)".

La consejera electoral recordó que el mes de septiembre del próximo año dará inicio el proceso electoral en el cual serán elegidos nueve diputados federales, 36 diputados locales y 43 alcaldías, es decir, se trata de elecciones concurrentes que habrán de organizarse en conjunto con el Instituto Nacional Electoral por lo cual se llevarán a cabo acciones preparativas para la elección que se celebra el cuatro de julio de 2021.

Recalcó que, debido a esto, el recorte de más de mil millones de pesos que por su parte sufrirá el INE el siguiente año no tendrá repercusiones para el Órgano Público Local Electoral, "si fuéramos de los OPLES que tienen elecciones el año que entra por esta concurrencia que maneja el INE con el Ietam sí podría impactar, pero como nosotros no tenemos elección no nos impacta".