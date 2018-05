Aprovechan el calor

Comerciantes ambulantes están aprovechando las altas temperaturas para ofrecer bebidas frescas y nieves a base de agua y leche.

Como es sabido los estudiantes son los mayores consumidores, es por ello que los comerciantes ambulantes se concentran afuera de las escuelas.

Debido a la crisis económica no han podido subir los precios de los productos aun y cuando ahora les resulta más caro conseguirlos, pero son forzados a consecuencia de la mala racha monetaria a mantenerse solidarios, si no pues básicamente los consumidores deciden no comprar.´

Camargo, Tam.