Aprovecha tendencia, se disfraza de personaje de `El juego del calamar`

La fiebre por la serie El Juego del Calamar ya llegó hasta los famosos. Thalía se inspiró en personaje de esta popular serie de Netflix para disfrazarse este Halloween y lo compartió en sus redes sociales.

"Halloween me encanta solamente por dos razones. ¡Los disfraces y los dulces! Si por mi fuera yo podría disfrazarme todos los días! Amo el proceso, el plan, el detalle y la diversión. Me encanta la libertad de ser y hacer lo que uno quiera. Este disfraz me encantó. Mucho detalle en el maquillaje.