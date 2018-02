Apple lanzará tres nuevos iPhone este año

Con la nueva alineación, Apple quiere atraer al creciente número de consumidores que anhelan los atributos multitarea de los llamados phablets y al mismo tiempo atender a aquellos que buscan una versión más asequible del iPhone X, según personas familiarizadas con los productos.

Se espera que Apple, que ya está realizando pruebas de producción con los proveedores, anuncie los nuevos teléfonos este otoño. Los planes aún podrían cambiar, dicen las personas, que solicitaron el anonimato para discutir la planificación interna.



A pesar de los meses de exageración, el iPhone X no se ha vendido tan bien como se esperaba desde su debut el año pasado. Apple vendió 77.3 millones de iPhones en el último trimestre del 2017, por debajo de las proyecciones de los analistas de 80.2 millones de unidades.



Algunos consumidores fueron decepcionados por el precio de mil dólares del iPhone X a pesar de que les gustaba el diseño. Con su próxima alineación, Apple está buscando reactivar las ventas ofreciendo un modelo para todos.



Un portavoz de Apple declinó comentar al respecto.



Con una pantalla de casi 6.5 pulgadas, el nuevo y gran teléfono de Apple será uno de los smartphones más grandes del mercado. Mientras que el cuerpo del teléfono será aproximadamente del mismo tamaño que el iPhone 8 Plus, la pantalla será aproximadamente una pulgada más grande gracias al diseño de borde a borde utilizado en el iPhone X.



Es poco probable que Apple se refiera al teléfono como un phablet, un término popularizado por Samsung.



La pantalla más grande debería atraer especialmente a los usuarios de negocios, permitiéndoles escribir correos electrónicos y administrar hojas de cálculo en una pantalla tan grande como una tableta pequeña. Como el iPhone 8 Plus, el nuevo teléfono probablemente habilitará modos de pantalla dividida para ciertas aplicaciones. Aún así, el teléfono más grande podría canibalizar las ventas del iPad, una categoría que recientemente comenzó a crecer de nuevo.



El phablet tiene el nombre código D33, dice una persona familiarizada con su desarrollo, y al menos algunos prototipos incluyen una resolución de pantalla de 1242 x 2688. Eso haría que la pantalla sea tan nítida como la del iPhone X de 5.8 pulgadas. Apple también planea usar la tecnología OLED, el mismo tipo de pantalla más cara en el iPhone X regular.



Al igual que el iPhone X, el modelo más grande incluirá un escáner Face ID que desbloquea el dispositivo y permite pagos. Apple también está preparando una actualización para el iPhone X de tamaño regular que internamente se denomina D32, dijeron personas familiarizadas con el producto.



Se espera que ambos teléfonos utilicen procesadores A12 de próxima generación y continuarán incluyendo bordes de acero inoxidable, y serán las ofertas de teléfonos inteligentes de gama alta de Apple.



La compañía está considerando una opción de color dorado para la actualización del iPhone X y el modelo más grande. La compañía intentó desarrollar oro para el actual X, pero lo abandonó debido a problemas de producción. Todos los iPhones nuevos desde los 5s llegaron en oro, incluido el iPhone 8. La opción de oro es especialmente atractiva para los consumidores en Asia y puede ayudar a impulsar las ventas en la región. Aún así, Apple finalmente puede decidir no continuar con el color.



Al menos en algunas regiones, Apple está considerando ofrecer una opción de doble tarjeta SIM para el modelo más grande. Eso permitiría a las personas usar sus teléfonos en países con diferentes planes de operadores sin tener que cambiar tarjetas. Tal característica ha ido creciendo en importancia y popularidad, especialmente en Europa y Asia, donde los empresarios visitan rutinariamente varios países.



Apple no ha tomado una decisión final sobre la inclusión de la función y podría optar por esperar la tecnología E-SIM, que conectará los teléfonos a múltiples redes sin la necesidad de un chip extraíble. Apple ha querido ofrecer la tecnología E-SIM, pero algunos operadores son resistentes a la idea y Apple necesita su apoyo. Una capacidad de doble SIM proporcionaría un compromiso.



Los teléfonos tendrán un sistema operativo actualizado, probablemente llamado iOS 12 y el código llamado Peace, que incluirá capacidades mejoradas de realidad aumentada, una integración más profunda del asistente digital Siri, monitoreo de salud digital y la capacidad de usar Amojis en FaceTime.



La decisión de Apple de construir también un teléfono más barato es un reconocimiento de que los actuales modelos de nivel de entrada 8 se parecen demasiado al iPhone 6 presentado en el 2014. Con sus biseles gruesos y la falta de pantallas de borde a borde, parecen anticuados al lado del iPhone X y los últimos dispositivos de Samsung. El nuevo modelo de menor costo tendrá la misma pantalla de borde a borde que el iPhone X, así como Face ID en lugar de un sensor de huellas dactilares.



Para mantener bajos los costos, el teléfono más económico usará una tecnología de pantalla LCD similar al tipo empleado en el iPhone 8. También tendrá bordes de aluminio y un respaldo de vidrio como el iPhone 8, no el acero inoxidable más llamativo que se usa en el iPhone X.



La empresa de la manzana ha intentado vender teléfonos más baratos en el pasado con malos resultados. En el 2013, la compañía debutó con el iPhone 5c, que tenía un cuerpo de policarbonato y se vendía en varios colores. Los consumidores descubrieron rápidamente que por tan solo 100 dólares más podían comprar un 5, que tenía un cuerpo de aluminio, una cámara de video en cámara lenta y un escáner de huellas digitales. Apple pronto descontinuó el 5c.



Esta vez, la compañía está intentando algo diferente: usar un cuerpo más barato, pero con las características (Face ID y una pantalla de borde a borde) que los consumidores más valoran.