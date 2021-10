Apoyará IMD a todos los deportes por igual

En apenas su segundo día de trabajo al frente del IMD, Soto recibió a los medios de comunicación para dar sus primeras impresiones.

"Sí... soy beisbolista, jugador profesional por más de 22 años, pero se los digo así rápido, el béisbol me lo se al derecho y al revés, estamos en una ciudad donde se juega mucho beisbol esté quien esté aquí al frente, pero yo voy a atacar en las ramas donde no tenía mucha experiencia porque quiero aprender más de todas las áreas deportivas, yo practiqué futbol, basquetbol, me encanta el box, me fascina el atletismo, para mi los atletas son lo primordial, tienen todo mi respeto porque sé que detrás hay una gran disciplina entonces decirles que no se preocupen porque vamos a trabajar igual para todos los deportes", afirmó el nuevo titular.