Apoyan para emprender a mujeres discapacitadas

"Hemos recibido a mujeres que no sabían leer o escribir y que actualmente son licenciadas o ingenieras". Cirina Herrera, Núcleo Solidario.

En lo que va del año más de 60 mujeres con algún tipo de discapacidad en esta ciudad fronteriza, han sido vinculadas a ofertas de empleo o a organismos para obtener financiamiento en diversos proyectos empresariales.

A través de un programa constante en el que participa la Asociación Núcleo Solidario de Personas Discapacitadas-Productivas se busca a quienes atraviesan por problemas de movilidad, habla, vista o escucha para incrementar su independencia económica.

Cirina Herrera, directora de la A.C explicó que en su mayoría son mujeres de 18 a 40 años quienes llegan interesadas en mejorar su calidad de vida.

"Hemos recibido a mujeres que no sabían leer o escribir y que actualmente son licenciadas o ingenieras, es algo que nos da mucho gusto, que vale la pena resaltar, a diario hay casos de éxito, son el ejemplo de que cuando se quiere lo hay límites".

La mayoría de los proyectos empresariales van enfocados a productos de cuidado de la piel, belleza e higiene personal, aunque también existen negocios de alimentos o elaboración de prendas de vestir y accesorios.

Para buscar financiamiento se acude a diversas cámaras empresariales, organismos financieros o inversionistas privados.

Herrera destacó que en el caso de las vinculaciones laborales, las empresas de la industria de la transformación son las que más les abren las puertas.

"Nuestros reportes nos dicen que los empleados con alguna discapacidad son más estables, responsables e incluso eficientes que aquellos que no atraviesan ningún problema, lo que ocurre es que ellos valoran más las cosas, saben que no es tan fácil obtener un empleo y cuando lo consiguen no lo dejan ir".

Reconoció que uno de los mayores retos de este sector, es la discriminación que enfrentan a diario, por ser mujeres y por presentar alguna discapacidad.