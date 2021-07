Apartan lugares para vacunarse

Río Bravo, Tam,- Cómo no había sucedido antes en las vacunas contra el coronavirus, para segmentos 60 en delante; 50 a 59 y 40 a 49 años, una larga fila se formó desde antes de las 14:00 horas, con el fin de separar turno, los jóvenes que buscan vacunarse este jueves.

No obstante que en esta ocasión, la llamada auto-vacuna, a través del Drive Thru, no está autorizada, centenares de automovilistas, aparcaron vehículos sobre avenida Las Américas, para reservar su espacio o reservarla para alguien más.