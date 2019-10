Anuncian nominados al Salón de la Fama del Rock

Whitney Houston, Depeche Mode, Dave Matthews Band y Notorious B.I.G. son algunos de los nominados para ser inducidos al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2020.

En total, se dieron a conocer 16 nominados de géneros que van desde el pop al rap, la música electrónica y el heavy metal.



Otros nominados incluyeron al cantante Pat Benatar, la banda de rock irlandesa Thin Lizzy y a la banda grunge Soundgarden, cuyo vocalista, Chris Cornell, murió en 2017.



The Doobie Brothers, Motörhead, T-Rex, Nine Inch Nails, Judas Priest, Kraftwerk, MC5 y Todd Rundgren completan la lista de candidatos.



Para poder ser considerados, cada banda o músico debe tener al menos 25 años de haber publicado su primer álbum.



Los elegidos serán seleccionados en base a votos enviados al Salón de la Fama del Rock & Roll de Cleveland por más de mil artistas, historiadores y miembros de la industria de la música.



El público general también puede votar en línea o directamente en el Salón de la Fama del Rock, pero sólo los primeros cinco serán enviados como un único voto de fans.



Los ganadores serán anunciados en enero e ingresarán al Salón de la Fama en mayo, en una ceremonia que se celebrará en Cleveland.



En años anteriores, entre cinco y siete bandas han ganado un lugar, y entre los miembros destacan leyendas como Chuck Berry, Elvis Presley, Bob Dylan, The Beatles, The Rolling Stones, Bob Marley, Elton John, Led Zeppelin, Frank Zappa, Pink Floyd, Bruce Springsteen, Queen, Janis Joplin, ZZ Top, U2, Aretha Franklin, entre otros.