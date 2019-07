Anuncian bajas en el atlético

El Atlético Reynosa por fin dio a conocer a los jugadores que causarán baja para el próximo torneo en la Liga Premier.

La lista hasta el momento es de 12 elementos pero podrían ser más, algunos nombres como Jesús Henestrosa, Jesús Lara y Moisés Hipólito ya se habían anunciado pues dejaron el club para enrolarse en equipos de Primera División y Ascenso Mx. Sin duda la baja más sensible es la del goleador Moisés Hipólito, quien regresó a la División de Plata con los Potros UAEM. En la lista figura el atacante colombiano Luis Bonilla, quien no encontró la regularidad deseada el torneo anterior y regresó a su país aunque pertenecía a los Tigres. El medio escudo reynosense Andrés Rincón también hizo maletas y regresó a Ciudad Victoria ya que pertenece a los Correcaminos, de hecho está haciendo pretemporada con el equipo de la Segunda Premier. El zaguero central Carlos Guerrero había arrancado la pretemporada y era opción para Gastón Obledo, sin embargo, no llegó a un arreglo económico con la directiva y prefirió dejar la institución.

En la lista publicada por el Atlético Reynosa en sus redes sociales, no aparecen los 4 jugadores que están a prueba con Correcaminos; Aldo Monzonis, Abraham Vázquez, David Navarro y José García, esto debido a que podría haber movimientos de última hora en la plantilla dirigida por Carlos Reinoso, lo cual quiere decir que alguno podría regresar a Reynosa.