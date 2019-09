Anuncia su retiro

He decidido retirarme y tener una familia. Yo sé que todos son felices ahora. Para mis fanáticos: sigan escuchándome, háganlo hasta mi muerte. Los amo a todos". Nicki Minaj, cantante y compositora

Ciudad de México.- Con el propósito de convertirse en madre, la rapera y compositora trinitense Nicki Minaj, reconocida varias veces por la revista Billboard y poseedora de cinco Récord Guinnes, anunció su retiro de la música.

He decidido retirarme y tener a mi familia. Sé que ustedes son felices ahora. Para mis fanáticos, sigan representándome, háganlo hasta mi muerte. Los quiero de por VIDA", escribió en sus redes sociales.

GENERA REACCIONES

La publicación hecha hace un par de horas ya ha generado más de 200 mil reacciones y comentarios, además de ser compartida más de 50 mil veces.

La opinión de los fans se encuentra dividida, muchos creen que se trata de una broma, otros le desean lo mejor en la nueva etapa que planea iniciar y agradecen por las canciones que les regaló.

Los fanáticos mostraron su preocupación por la decisión de la rapera.

"Espero que esto sea un chiste porque no es divertido", publicó el usuario @btsthingshehe.

"Chica, ¿qué demonios?, ¿es real?" cuestionó @Vintage_kid.

"Nicki, detente. Esto no es gracioso y no estoy listo para esto", escribió @domcorona_.

El tuit de la cantante de "Starships" superó los 26 mil retweets y los 91 mil 'me gusta' en poco más de una hora de haberse publicado.

SE CASARÁ

Hace unas semanas, la intérprete de Bang Bang y Swalla, anunció que luego de varios meses de relación con su novio Kenneth Petty, con quien empezó a salir en diciembre de 2018, se iban a casar.

En junio pasado, tras varias colaboraciones con artistas, estrenó el sencillo Megatron, el cual los fans esperaban formara parte de lo que sería su quinta placa discográfica.

I´ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ? in the box- cuz ain´t nobody checkin me. ? Love you for LIFE ??????