Anticonstitucional uso de ´arañas´ por parquímetros

"Una persona que no es autoridad no puede inmovilizar ni quitar placas de los vehículos como son los empleados de las concesionarias de los parquímetros; nosotros hicimos ver a este Cabildo que se está violando la Constitución, y nosotros juramos hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ellas emanen", el regidor petista señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo en contra del Municipio de Cuautla, Morelos, declarando inconstitucional dicho cobro dentro de su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014.

En el artículo impugnado se lee el párrafo: ´Tratándose de infractores cuyos vehículos porten placas de otra entidad federativa, país o en otro municipio de este mismo estado, con la finalidad de garantizar el pago de las sanciones a que se hubiera hecho acreedores, se autoriza y faculta al personal de inspección y vigilancia ´o quien funja como tal´, para retirar una placa de circulación o inmovilizar´; en la sentencia que refiere Ceniceros Martínez la SCJN ordena que se elimine el texto ´o quien funja como tal´ dejando sin cambios al resto de la Ley de Ingresos.

"Yo pedía que se anulara nada más ese artículo – 22 numeral número 2 – y no quisieron votarlo en lo particular y lo general, que es una acción que se da normalmente en cualquier órgano colegiado, esto es lo que tenemos que hacer y no lo hicieron", recordó, "es un proyecto que trae las mismas cosas que trae hace once años, y el argumento de algunos es de que ´es algo que está desde hace diez años´, ¡ah! Entonces lo que esté incorrecto vamos a seguir haciéndolo incorrecto", cuestionó.

El anteproyecto de Ley de Ingresos fue aprobado con 22 votos y solo dos en contra, mismo que fue enviado al Congreso del Estado en donde será aprobado en definitiva, o modificado, si es que este fuese el caso, "desde que se inició la concesión como Partido del Trabajo siempre hemos estado en contra de esa situación, de que se entreguen concesiones a particulares y que se haga negocio donde pudiera haber un beneficio para la ciudadanía y para el Municipio", fue el viernes 20 de junio del 2008 cuando entró en efectos el convenio por quince años con la empresa ´Victoria Meters´.