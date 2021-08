¡Ansían la corona!

Los hermanos Heras quieren ponerle la cereza al pastel a su primera temporada juntos con los Mariachis.

El paso del equipo, que se consagró como líder de la Zona Norte y con el mejor récord en la Liga Mexicana de Beisbol, así como el campeonato de bateo de Leo, los ilusiona con salir campeones en la primera temporada de Guadalajara en la pelota veraniega.

"Sí me lo he imaginado (quedar campeón con su hermano Berny), sería muy bonito no solamente lo de jugar con él, sino lograr y levantar un campeonato juntos, sería muy increíble poder lograr eso. A como estamos jugando hay mucha posibilidad, muchas ilusiones de poder conseguirlo y por qué no soñar en conseguirlo", dijo Leonardo.

"Me ha tocado ver pocas parejas de hermanos que han quedado campeones y desde la pretemporada en Puerto Vallarta se miraba que sería una temporada de ensueño y no fue para menos. Ahora en Playoffs, toda la afición y toda la Liga se da cuenta que somos un equipo para el campeonato y ojalá se dé eso", agregó Bernardo.

Los últimos antecedentes de hermanos campeones en la LMB fueron en las temporadas 2011 y 2013, con los cuates Sergio y Albino Contreras, quienes se consagraron con los Tigres de Quintana Roo.

En 2014, pero en la Liga Mexicana del Pacífico, Alfredo Aceves reforzó a los Naranjeros de Hermosillo y junto a su hermano Jonathan lograron el título en la Serie del Caribe que se realizó en Isla de Margarita, en Venezuela.

"Me identifico más con Leo por ser bateador y todas las cosas que ha hecho, es un ejemplo como jugador y qué mejor que tenerlo como hermano y tenerlo cerca", presumió Berny.

"Esto es un trabajo y sabemos que no siempre van a salir bien las cosas, pero te vas acostumbrando. Es un deporte, vienes y te diviertes, pero ahora ya te pagan por eso, es un trabajo, una responsabilidad y es lo que he tratado de ayudarle a Berny, a decirle que así tienen que ser las cosas y creo que lo ha hecho muy bien, ha tenido una excelente temporada aquí, puso unos números muy increíbles y estoy muy contento por él", compartió Leo.