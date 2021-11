Ansía Kanye West regresar con Kim Kardashian

CIUDAD DE MÉXICO.- El rapero Kanye West comentó en la parroquia Mission de Los Ángeles que desea regresar con sus hijos y que como marido está dispuesto a cambiar.



"La historia que Dios quiere que veamos es que todos podemos ser perdonados en nuestras relaciones. Hemos cometido errores, yo he cometido errores, he hecho cosas que no son aceptables como marido, pero hoy, ahora mismo y por la razón que sea quiero cambiar", comentó el intérprete de "Praise God"